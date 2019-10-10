دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الرابع

2019/10/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1عقبَ وفاة الوالد، وكان آخر أفراد أسرتها، حقَّ لليلو أن تشعر بأنها نضجت قبل الأوان.في حقيقة الحال، أن الفتيات في ذلك الزمن كن يُهيأنَ للدخول في عش الزوجية مذ أن تتجاوز إحداهن العام العاشر من عمرها.وبطلة سيرتنا، لدى حصول حادثة مقتل أبيها، كانت قد زادت عاماً آخر على ذلك السن.كان من المؤمل، بُحكم التقاليد، أن يتقدّم لها واحدٌ من أبناء العم، ليوصد من دونها البابَ عن العالم.شخصية ابنة المرحوم م......

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