أربيل يفاوض مدرباً رومانياً

2019/10/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فاتحت إدارة نادي أربيل المدرب الروماني، إيوان مارين، لتولي قيادة الفريق خلفا للمدير الفني المستقيل، أكرم سلمان.

وقال مصدر صحفي، اليوم الخميس، إن "الإدارة قدمت عرضا رسميا للمدرب وتنتظر رده".وتابع: "هناك أسماء أخرى تم طرحها للمناقشة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الروماني، حيث تسعى الإدارة لاستغلال فترة التوقف لحسم هذا الملف".



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