اليابان تتصدر مجموعتها بسداسية في مرمى منغوليا 

2019/10/10 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فاز المنتخب الياباني على ضيفه منتخب منغوليا 6 - .



خلال المباراة التي جمعتهما , اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

تقدم منتخب الساموراي في الدقيقة الـ 22 عبر تاكومي ميناميرو بكرة رأسية في الدقيقة 22 وتتالت بعدها الأهداف اليابانية ، اذ ضاعف مايا يوشيدا التقدم للمنتخب المضيف في الدقيقة 29 , وعزز يوتو ناغاتومو التقدم لليابان في الدقيقة 34 , ثم أضاف كنسوكي ناغاي الهدف الرابع قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني، لم يختلف السيناريو بشكل كبير، اذ واصل اليابانيون هز الشباك عبر واتارو إيندو في الدقيقة 57، ودايشي كامادا في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز تصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، مقابل 3 نقاط لمنغوليا، في حين لا يزال رصيد قرغيزستان وميانمار خاليًا من النقاط .

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