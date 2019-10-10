بغداد وموسكو تؤكدان استعدادهما للإسهام في استقرار الوضع شمال شرق سوريا

2019/10/10 | 18:46

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بغداد اليوم - متابعة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في شمال شرقي سوريا، حيث شنت تركيا أمس عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وصالح ناقشا في مكالمة هاتفية المسائل المتعلقة بتطورات الوضع شمال شرقي سوريا، وتابعت: "تم إبداء رأي مشترك بأنه يجب التوصل إلى استقرار مستدام وطويل للوضع في شرق الفرات، وذلك على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإطلاق حوار بين دمشق وأنقرة وكذلك بين السلطات السورية وممثلين عن الأكراد السوريين".

وأكد لافروف وصالح، حسب البيان، استعداد روسيا والعراق للإسهام في إقامة هذه الاتصالات، واتفقا على الاستمرار في تبادل الآراء وتنسيق المواقف في المستقبل.

وجرى هذا الاتصال بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا تحمل تسمية "نبع السلام"، وهي موجهة بالدرجة الأولى ضد الوحدات الكردية المدعومة من الغرب والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

ودانت الحكومة السورية بشدة هذه العملية، واصفة إياها امتدادا للعدوان التركي لأراضي البلاد، فيما طلبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الموضوع.

بغداد اليوم _ بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن إحالة أطباء في محافظة بابل إلى هيأة النزاهة بتهمة تقديم تقارير مزورة تخص أشخاصاً متقدمين للتعيين على ملاك تربية المحافظة، بينها تقرير يخص أبنة رئيس مجلس بابل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الى بعد الزيارة الأربعينية، عقب التصويت على وزيري الصحة والتربية، وتأجيل التصويت على الاتصالات والهجرة والصناعة.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب، رفع جلسته

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار جعفر صادق علاوي، وزيرا للصحة، بعدما قبل استقالة السابق علاء العلوان.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على اختيار جعفر صادق علاوي، وزيرا للصحة، عقب المو

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