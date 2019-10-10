فيديو صادم.. قناصة ملثمون يضربون متظاهرا جنوب بغداد

2019/10/10 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر ناشطون عراقيون، الخميس، مقطع فيديو يظهر عناصر أمن عراقيين برفقة ملثمين يحملون أسلحة قناصة خلال عملية اعتقال لأحد المتظاهرين في مدينة الديوانية جنوبي بغداد.

وذكر الناشطون أن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات في مدن العراق، وأدت لسقوط أكثر من 100 متظاهر برصاص قوات الأمن العراقية.

وخلال الفيديو، ومدته دقيقة وتسع ثوان، يظهر مجموعة من عناصر الأمن العراقيين، ومعهم أشخاص ملثمون يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحة قناصة، وبعدها يخرج عدد منهم ومعهم شخص قال الناشطون إنه شارك في التظاهرات الاحتجاجية في الديوانية.

وتعرض المعتقل للضرب خلال عملية الاعتقال، فيما تم الاعتداء على شخص آخر بدى وكأنه يحاول التدخل لمنع ضرب المتظاهر.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذا الفيديو وتاريخه أو المكان الذي صور فيه.

وهذه ليست اللقطات الأولى التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر لحظات الاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم سواء في الديوانية أو باقي مدن العراق.

وما زال الغموض يلف هوية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إن السلطات تحدّثت عن "قناصة مجهولين"، فيما يتهم المتظاهرون الحكومة العراقية بالاستعانة بميليشيات موالية لإيران لقمع الاحتجاجات.

وتنتشر يوميا على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو، تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف، على الرغم من أن العراقيين لا يزالون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ"في بي أن" نتيجة قطع خدمة الانترنت منم قبل السلطات العراقية.

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