شاهد.. البث المباشر لمباراة العراق وهونج كونج

2019/10/10 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} يلعب منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، الساعة السادسة مساءً امام هونج كونج ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم ودوري ابطال اسيا.

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