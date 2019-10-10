انفجار في منشأة للتخلص من النفايات في النمسا

2019/10/10 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متحدث باسم الشرطة النمساوية إنه ليس هناك ما يشير إلى أن انفجارا وقع في منشأة للتخلص من النفايات وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص يوم الخميس كان هجوما إرهابيا.

وذكرت الشرطة في ولاية النمسا العليا في بيان أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع ببلدة هيرشينج.

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