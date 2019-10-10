عبد المهدي يرسل الى البرلمان تغيير وزاري يشمل خمس وزارات

2019/10/10 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار تنفيذ الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأيام الماضية.

ارسل عبد المهدي التعديل الوزاري الجديد الى مجلس النواب، حيث حصلت التغيير على وثيقة موقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء تتضمن اسماء مرشحي خمس وزارات، وهم جعفر صادق علاوي للصحة، وسها خليل للتربية، وأمير البياتي للاتصالات، وهناء عمانؤيل للهجرة والمهجرين، وقحطان الجبوري للصناعة.

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