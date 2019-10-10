فيديو مسرب من داخل مجلس النواب: مشادات واعتراضات على مرشحي وزارات الاتصالات والصناعة والهجرة البدلاء

2019/10/10 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت “يس عراق” على مقطع مسرب من داخل مجلس النواب خلال جلسته الخميس التي صوت خلالها على تسمية سهى العلي وزيرة للتربية وجعفر علاوي وزيرا للصحة خلفا للمستقيل علاء الدين العلون بعد التصويت على قبول استقالته.وارسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسماء مرشحين بدلاء لوزارات الاتصالات والصناعة والهجرة ضمن التعديل الوزاري […]

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