2019/10/10 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

واصلت أستراليا سلسة انتصاراتها على ارضها في تصفيات كأس العالم , بفوزها الكبير على النيبال بخماسية نظيفة , اليوم الخميس , ضمن مباريات الدور الثالث للمجموعة الثانية .

وحسمت استراليا النتيجة مبكرا من خلال تسجيلها لثلاثة اهداف في اول 25 دقيقة من اللقاء ,حيث افتتح ماكلارين التسجيل في الدقيقة 6 , ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 19 , وبعد اربع دقائق سجل هاري سوتار الهدف الثالث لينتهي به الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني استمرت استراليا بالضغط على مرمى النيبال لتضيف هدفا رابعا عبر سوتار في الدقيقة 59 , قبل ان يعود ماكلارين ليضيف الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 90 .

وبهذه النتيجة , رفع المنتخب الاسترالي رصيده الى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية , بينما تجمد رصيد النيبال عند 3 نقاط جمعها من فوز وخسارتين في المركز الرابع .

يذكر ان استراليا لم تخسر على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 حين انهزمت أمام الصين صفر-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا اكتسح النيبال بخماسية بيضاء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا اكتسح النيبال بخماسية بيضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).