2019/10/10 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، اليوم الخميس، بمنصب رئاسة اتحاد غرب اسيا باللعبة بعد اختياره في الاجتماع الذي احتضنته العاصمة السورية دمشق بعد انقطاع دام لسنوات .

وجرت انتخابات اتحاد غرب اسيا بحضور امين عام الاتحاد الاسيوي هاكوب خاجريان وممثلي دول القارة السبعة وهي العراق ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن وايران

وتقرر في الاجتماع إقامة بطولتين لفئة تحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً في سورية خلال الأشهر القادمة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميدي رئيسا لإتحاد غرب آسيا بكرة السلة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميدي رئيسا لإتحاد غرب آسيا بكرة السلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).