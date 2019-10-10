تركيا تجدد قصفها عدة قرى شمال شرق سوريا منها قرى ايزيدية ومسيحية

2019/10/10 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا ان القوات التركية والجماعات الإسلامية المتطرفة الإرهابية المرافقة لها جددت قصفها على قرى حدودية في ريفناحية تربه سبيه مستهدف عدة قرى ذو غالبية ايزيدية ومسيحية.واشار مراسلنا الى ان القرى هي تل جهان وتل خاتون وقرية ديرنا قلنكا وإن …

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