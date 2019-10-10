الرئيس برهم صالح يستقبل مستشار الأمن الوطني

2019/10/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن الاجتماع أكد على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام، وضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم الى القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، مع التشديد على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.

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