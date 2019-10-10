مسرور بارزاني: الحرب والتغيير الديمغرافي لا يجلبان الاستقرار

2019/10/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحروب والتغيير الديمغرافي لا تجلب الامان والاستقرار.

وجاء حديث مسرور بارزاني، الخميس، خلال كلمة القاها في تخريج الدفعة 38 من طلبة جامعة صلاح الدين باقليم كوردستان.

وتطرق بارزاني الى الاوضاع والتوترات الحالية في شمال شرق سوريا والعملية العسكرية التي تشنها تركيا على تلك المناطق.

وقال بارزاني ان "نحن قلقون للغاية وضد كافة اشكال العنف، فالحروب وعمليات التغيير الديموغرافي لن تجلب الامان والسلام والاستقرار".

واضاف ان "الحل السلمي والعادل والذي يضمن حقوق كافة المكونات هو الطريق الوحيد لارساء دعائم الاستقرار".

وعبر مسرور بارزاني عن امله في انتهاء الحرب في شمال شرق سوريا باسرع وقت.

من جهة اخرى اكد رئيس وزراء اقليم كوردستان على ان الاقليم يسعى بقوة وبشكل حثيث الى تطوير المحادثات مع بغداد لحل كافة القضايا العالقة بين الطرفين والخروج بنتيجة نهائية مرضية لكافة الاطراف".

وقال "نؤيد المطالب المحقة للعراقيين وفي الوقت نفسه نؤيد حكومة السيد عادل عبد المهدي للاصلاح والعمل وفق الدستور لتطبيق العدالة ومنح الجميع حقوقهم ومن بينهم اقليم كوردستان".

وقال بارزاني "سنسعى خلال الاربع سنوات القادمة من عمل حكومتنا الى تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها وزيادة فرص التعليم العالي".

ودعا الطلبة الى تطوير قدراتهم وقال "ايها الطلبة مسؤوليتكم تقتضي ان تطوروا انفسكم وقدراتكم ونحن علينا ان نؤمن لكم الحماية ونفتح لكم فرص العمل وافاق المستقبل".

وحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القطاع الخاص على مساعدة حكومة الاقليم في تامين فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد.

سوار أحمد

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