ياسين الحاج صالح - الأبد، الطوائف كأوابد والإبادة

2019/10/10 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح يجري التفكير في الطائفية في سورية والمجال المشرقي المجاور لها كعيب اجتماعي سياسي يضعف الدول والأفراد فيها، ويحول دون عقلنة أوضاعنا الاجتماعية والسياسية.ويميل التفكير السائد في بلداننا ذاتها، وفي الغرب، إلى اشتقاق الطائفية من تكوين ديني اجتماعي موروث لمجتمعات شرقية، يتميز بكثرة المجموعات الدينية والمذهبية.بيد أن هذا التصور يفشل في آن في فهم نشوء الطائفية وفي رؤية المدى الكامل لخطرها.تستعيد هذه ا......

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