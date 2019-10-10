2019/10/10 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني النظام السياسي الإيراني -- Le régime politique Iranien يعتبر النظام السياسي الإيراني ، بطقوسه الغيبية ، وبمؤسساته المختلفة ، من بين الأنظمة الأكثر تمييزا ، واختلافا في العالم .
والسبب في ذلك يعود، الى انّ سلطات القرار السياسي التي تعالج كل مفاصل النظام السياسي معالجة لاهوتية ، تجعل من النظام يقتبس قوته ، وسلطاته من ( الله ) ، وليس من الشعب .وبالرجوع الى الفترة التي ساد فيها ايران حكم ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - النظام السياسي الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والسبب في ذلك يعود، الى انّ سلطات القرار السياسي التي تعالج كل مفاصل النظام السياسي معالجة لاهوتية ، تجعل من النظام يقتبس قوته ، وسلطاته من ( الله ) ، وليس من الشعب .وبالرجوع الى الفترة التي ساد فيها ايران حكم ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - النظام السياسي الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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