2019/10/10 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني النظام السياسي الإيراني -- Le régime politique Iranien يعتبر النظام السياسي الإيراني ، بطقوسه الغيبية ، وبمؤسساته المختلفة ، من بين الأنظمة الأكثر تمييزا ، واختلافا في العالم .والسبب في ذلك يعود، الى انّ سلطات القرار السياسي التي تعالج كل مفاصل النظام السياسي معالجة لاهوتية ، تجعل من النظام يقتبس قوته ، وسلطاته من ( الله ) ، وليس من الشعب .وبالرجوع الى الفترة التي ساد فيها ايران حكم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - النظام السياسي الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - النظام السياسي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).