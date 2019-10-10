سوريا تفوز بشق الانفس على المالديف ٢-١

2019/10/10 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق منتخب سوريا فوزاً صعباً على المالديف ب 2-1 ، اليوم الخميس ، على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

افتتح عمر السوما التسجيل لنسور قاسيون في الدقيقة ٢٦ ، ثم اضاف ذات اللاعب الهدف الثاني لسوريا في الدقيقة ٦٠ ، وبعدها بخمس دقائق قام الحكم بطرد مدافع المنتخب السوري احمد الصالح ، و في الدقيقة السبعين استطاع منتخب المالديف من تسجيل هدفهم الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب علي اشفق .

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة ، اليوم الخميس ، فوز الصين على غوام 7-0 على ستاد تيانهي في غوانغزهو.

وحافظ منتخب الصين على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سوريا، مقابل 3 نقاط لكل من الفلبين والمالديف، في حين بقي رصيد غوام خالياً من النقاط.

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