السيد الحكيم يرحب بسلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/10 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاقت الاجراءات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تأييدا كبيرا من قبل القادة السياسيين.

حيث رحب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر، بسلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة التي تأتي في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدا دعمه لكل خطوة من شأنها خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم المعيشية والخدمية.

وشدد على ضرورة وضع آليات صارمة وجداول زمنية محددة ومتابعة ميدانية لتنفيذها.

نرحب بسلسة الاجراءات الحكومية الاخيرة التي تأتي في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين ، كما نعبر عن دعمنا ووقوفنا الى جانب كل خطوة من شأنها خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم المعيشية والخدمية ، ونشدد هنا على وضع آليات صارمة وجداول زمنية محددة ومتابعة ميدانية لتنفيذها .

— Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) October 10, 2019

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