وفاة الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين في احدى مستشفيات لندن

2019/10/10 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق توفي الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين عصر الخميس في احدى مستشفيات لندن اثر مرض عضال عانى منه طويلا.يعد حسين أحد الاعمدة الصحفية في العراق وله كتابات في صحف ومجلات محلية وعربية.وشغل الراحل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة المدى خلال السنوات الاخيرة.

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