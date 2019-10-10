2019/10/10 | 20:19

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بغداد اليوم- متابعة

تؤكد الصحف الإنجليزية أن حكاية الألماني مسعود أوزيل في إنجلترا شارفت على النهاية، حيث فقد صانع الألعاب مكانه الأساسي في ناديه أرسنال، بينما تتربص أندية في دول أخرى باللاعب.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن مدرب أرسنال، الإسباني يوناي إيميري يرغب "بالتخلص" من نجمه الألماني، بسبب راتبه المرتفع، وانعدام التزامه في التدريبات.

وخاض أوزيل مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل إيميري.

ويتقاضى أوزيل راتبا مرتفعا جدا، يصل إلى أكثر من 300 ألف دولار أسبوعيا، مما قد يزيد من رغبة إدارة "المدفعجية" بانتقاله.

وقالت الأنباء الأخيرة إن وكيل أعمال النجم الألماني، ذو الأصول التركية، بدأ بالتواصل مع نادي فنربخشه التركي، لترتيب صفقة انتقال محتملة بنظام الإعارة، في الانتقالات الشتوية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن أندية في الولايات المتحدة والصين، تترقب وضع اللاعب، وتفكر بالتعاقد معه.

وخاض اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ31 بعد أيام، 167 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله للفريق اللندني في 2013، قادما من ريال مدريد الإسباني.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن الأسباب التي دفعت تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لعدم المشاركة في الشوط الثاني من المباراة ضد كلوب بروج البلجيكي.

وتلقى نادي ريال مدريد هدفين في الشوط الأول من المباراة التي

بغداد اليوم- بغداد

توقع مصدر مقرب من منتخب العراق بكرة القدم اليوم الخميس التشكيلة الاساسية للفريق في لقاء هونك على ملعب البصرة بتصفيات كأس العالم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من المتوقع أن يبدأ المدرب كاتانيتش من المتوقع&nbs

بغداد اليوم - بغداد

يخوض منتخب العراق بكرة القدم لقاءً مهما امام منتخب هونغ كونغ اليوم الخميس عند السابعة مساءً بملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة لكاس العالم وامم اسيا.

وتأتي اهمية اللقاء كونه سيزيد من حظو

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