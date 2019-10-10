صالح ولافروف يؤكدان استعدادهما للمساهمة في استقرار شمال شرق سوريا

2019/10/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بحث وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف، مع الرئيس العراقي #برهم_صالح، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في شمال شرقي #سوريا.وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها، إن لافروف وصالح ناقشا […]

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