السومة يقود سوريا لعبور جزر المالديف في تصفيات آسيا

2019/10/10 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تخطى منتخب سوريا، اليوم الخميس، عقبة نظيره المالديفي، بنتيجة (2-1) على ملعب الشباب بستاد راشد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سجل هدفي منتخب سوريا، المهاجم عمر السومة في الدقيقتين (26، 60)، فيما سجل علي أشفاق هدف جزر المالديف الوحيد في الدقيقة 70.وبذلك الفوز أصبح المنتخب السوري، شريكًا مع نظيره الصيني المتصدر بفارق الأهداف وبرصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تجمد رصيد منتخبي الفلبين وجزر المالديف بـ3 نقاط.ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.



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