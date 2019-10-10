مشهد كوميدي يجسد واقع الانترنت في العراق.. مواطن يسخر من الخدمة ويشبهها بالحصة التموينية! “شاهد بالفيديو”

2019/10/10 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق جسد مواطن عراقي التوقيتات الى حددتها الحكومة لاستخدام الانترنت في العراق في مشهد كوميدي عبر استحضار الخدمات الاخرى ومقارنتها بما يحدث حاليا.حيث اظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” مواطنا عراقيا ساخرا وهو يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو يستفهم عن رداءة جودة الخدمة وتوقيتها اعادتها واستخدامها، حتى […]

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