ترمب: أراقب الوضع عن كثب وسأتحدث مع طرفي الصراع

2019/10/10 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهديداته لتركيا، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكد ترمب في تغريدة على موقعه بتويتر، انه يراقب عن كثب، الهجوم التركي على المناطق الكردية شرقي الفرات، والذي تخطط له أنقرة منذ فترة طويلة، ويسعى لإنهاء الحروب غير المنتهية، على حد تعبيره، مبينا انه سيتحدث مع الطرفين بشأن ذلك.

وأضاف ترمب، ان البعض يرغبون بأن ترسل الولايات المتحدة عشرات آلاف الجنود الى المنطقة، والبدء بحرب جديدة، فيما يطالب البعض الآخر الابتعاد عن الصراع، وترك الكرد ليخوضوا حربهم، من دون المساعدات المادية الأميركية، لافتا الى ان تركيا ستعاني من عقوبات اقتصادية شديدة، في حال عدم التزامها بالقواعد.

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