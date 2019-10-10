ترامب يؤكد مقتل

2019/10/10 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، أن خبير صنع القنابل في تنظيم "القاعدة" إبراهيم حسن عسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وكتب ترامب في "تويتر"، أن "الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين من أمثال عسيري حتى لا يعودوا يشكلون تهديدا لأمتنا العظيمة".

ولم يتضح لماذا اختار ترامب تأكيد مقتل عسيري الآن، في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت عام 2018 عن مقتل القيادي في تنظيم "القاعدة".

وأشار مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إلى أنهم واثقون من أن "عسيري قتل"، لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.

وتسببت نشاطات عسيري بحالة من القلق في قطاع الطيران على مدى سنوات، واضطرت شركات الطيران في بعض الأحيان الى تعليق رحلاتها عبر الأطلسي، كما يعتقد أنه العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت في الولايات المتحدة عام 2009.

وتشير المصادر، إلى أن إبراهيم حسن عسيري من مواليد الرياض في السعودية، ويعرف باسم "أبو صالح"، اعتقلته السلطات السعودية عام 2003، عقب محاولته التسلل إلى العراق، ومن ثم أفرجت عنه، ليلتحق بعدها بما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" في اليمن.

بغداد اليوم- متابعة

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، هجوما حادا على مصر والسعودية، بعد انتقادهما عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمالي سوريا.

قال أردغان في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في اجتماع موسع لحزب "العدال

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا في بيان لها، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية وتصاعد العنف شمالي سوريا قد تؤدي إلى إحياء تنظيم " داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان للجنة التحقيق، ان "أي

بغداد اليوم - متابعة

أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره القطري خالد بن محمد العطية بسير عملية "نبع السلام" التي أطلقتها بلاده للتوغل بمنطقة شرق الفرات السورية، وقال إن قطر أعلنت دعمها للعملية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع ال

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