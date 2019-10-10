2019/10/10 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين، خلال الزيارة الأربعينية لمرقد الحسين {عليه السلام}.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن، "الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية، ومسؤولية حماية الزائرين مسؤوليتنا نحن".وأضاف أن "الحديث عن دخول قوات إيرانية، عار عن الصحة"، مبينا أن "الحشد الشعبي منتشر على الحدود لا قوات إيرانية".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات ايرانية لحماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات ايرانية لحماية الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).