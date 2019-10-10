تظاهرات في أربيل والسليمانية ضد التدخل التركي بسوريا

2019/10/10 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر المئات في محافظتي أربيل والسليمانية، احتجاجا على العملية العسكرية التركية، في شمال شرقي سوريا.

وندد ناشطون مدنيون ومواطنون، بتظاهرة في شارع سالم، وسط مدينة السليمانية، بالتدخل العسكري التركي، مطالبين المجتمع الدولي والامم المتحدة، بفرض عقوبات صارمة على تركيا، ودعوتها الى مغادرة سوريا بشكل عاجل.

وكان المئات من المواطنين واللاجئين السوريين، قد خرجوا في وقت سابق، في تظاهرة امام مقر الامم المتحدة في أربيل، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لإيقاف الاجتياح التركي.

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