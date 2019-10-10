“نادية مراد” تدين العدوان التركي الأخير على شمال شرق سوريا

2019/10/10 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال ادانت سفيرة الامم المتحدة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام 2018, الايزيدية نادية مراد العدوان التركي الاخير شمال شرق سوريا.ونشرت “مراد” منشوراً على صفحتها الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتابعه “ايزيدي 24” وقالت مراد “حيث سيؤدي هذا العمل إلى ظهور داعش والمجاميع المتطرفة الاخرى مجدد مما سيكون هنالك المزيد من …

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