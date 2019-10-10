ماكرون يدعو انقرة لإنهاء تغلغلها بسوريا ويحذر من عودة داعش

2019/10/10 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تركيا بالانهاء الفوري لعمليتها العسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأدان ماكرون في تصريح، التغلغل التركي احادي الجانب في الأراضي السورية، والتي يمكن ان تكون عاملا مساعدا لتنظيم داعش الإرهابي، في إعادة خلافته المزعومة، محملا تركيا مسؤولية اية مخاطر تنتج عن ذلك.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد استدعت السفير التركي لدى باريس، لإبلاغه برفض فرنسا للهجوم التركي على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

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