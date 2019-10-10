اليوم.. طائرات التحالف الدولي تبدأ بطلعات استطلاعية شمالي سوريا

2019/10/10 | 21:21

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت مصادر كردية، الخميس، أن طائرات التحالف الأمريكي ستبدأ بطلعات استطلاعية اعتباراً من مساء اليوم،...





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