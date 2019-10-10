علاوي: تعديل بعض فقرات الدستور أصبح ضرورة لضمان الامن والاستقرار والتقدم

2019/10/10 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس المنبر العراقي أياد علاوي انتقاده لبعض فقرات الدستور والمتعلقة بحاجة الوطن والمواطن.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الدستور العراقي كُتِب على عُجالة، وبعقلية المعارضة، فلم يُلبِ حاجة الوطن والمواطن، مشددا على ضرورة تعديل بعض فقراته وتوضيح اخرى بعيداً عن أي أهواء او مصالح سياسية.

وأضاف، أن تكليف لجنة مختصة من خبراء القانون الدستوريين أصبح ضرورة وطنية لا غنى عنها، لضمان الامن والاستقرار والتقدم.

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