نائب: هل الاحزاب التي فرضت مرشحيها على عبد المهدي غيرتهم بآخرين؟

2019/10/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسائلت النائبة في البرلمان هدى سجاد، اليوم الخميس، اذا ما كانت قوى سياسية فرضت اسمائها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وغيرتهم بآخرين.

وقالت سجاد في تصريح لـ{الفرات} ، "يبدو ان العباءة الحزبية للبناء على عبد المهدي جاءت بوزراء مفروضين كما فرضت عليه في السابق".واضافت: "يا ترى هعل نفس القوى الحزبية التي فرضت عليه المرشحين قامت بتغييرهم بخمسة اخرين".



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