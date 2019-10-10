فرنسا تدعو لاجتماع طارئ للتحالف الدولي ضد داعش

2019/10/10 | 21:52

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بغداد اليوم _ متابعة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، إلى ...





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