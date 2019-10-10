آمال قرامي - مساءلة

2019/10/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي إذ يخلّد اسمك باعتبار أنك الشهيد الذي قدّم التضحيّة من أجل أن يعيش الآخرون في كنف مجتمع المساواة و الكرامة والعدالة...ولكنّ الأصعب هو أن تعيش من أجل مبادئ الثورة...من أجل ترسيخ قيمها على أرض الواقع...وهو أن تمتلك رؤية ومشروعا وتلتزم بالإصلاح الهيكليّ وتجديد أدوات الفهم والتحليل ونمط التفكير وأن ترسي بنية علاقات جديدة ومؤسسات تتسم بالفاعليّة...وهو أن تطبّق المفاهيم (الحوكمة الرشيدة والمساءلة وا......

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