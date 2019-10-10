وديع العبيدي - مَعَاَ في حَديقةٍ..

2019/10/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديمَعَاً في حَديقة..(سنْ يوخسَنْ..هرْ شَيْ (يَلانْ)سنْ وارسنْ..هرْ شَيْ تَمامْ)- ايبوحينَ تكونينَ بِقُرْبيكَيفَ لَا أنظُرُ إليكِوَأنسَى مَا حَوالَيناحينَ تكونينَ مَعِيكيفَ لَا أفكّرُ فيكِوَأنْسَى الرّيحَ وَراءَ ظَهْريحينَ تكونينَ مَعِيكيفَ لَا ألْتَصِقُ بِكِوَأشُمّ رَائِحَتِكِ حَتّى النّخَاعِحينَ تكونينَ مَعِيهَلْ أغيبُ فيكِأم......

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