المالكي: التدخل التركي بسوريا غير مبرر وسيزيد التوتر بالمنطقة

2019/10/10 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التدخل التركي في سوريا بغير المبرر.

وأكد المالكي خلال استقباله السفير السوري لدى العراق صطام الدندح، ان التغلغل التركي في الأراضي السورية، سيزيد التوتر في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لأن يكون له موقف من هذا الامر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، إضافة الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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