2019/10/10 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بانشاء جسر عائم موازي لجسر المسيب شمالي كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/10 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بانشاء جسر عائم موازي لجسر المسيب شمالي كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بانشاء جسر عائم موازي لجسر المسيب شمالي كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).