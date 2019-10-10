قانوني: يجب محاسبة عبد المهدي لعدم تنفيذه البرنامج الحكومي

2019/10/10 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، ان على مجلس مكافحة الفساد محاسبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم تنفيذه البرنامج الحكومي.

وقال حرب لـ{الفرات} إنه "سنة مضت ولم يفعل مجلس مكافحة الفساد ويجب ان تكون هناك مساءلة معنوية ودستورية من قبل هذا المجلس لعدم تنفيذ البرنامج الحكومي يترتب عليه مساءلة عبد المهدي وقد يصل الى سحب الثقة عنه واقالته".



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