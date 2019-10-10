الحلبوسي يستضيف اجتماعا بحضور 15 محافظا ورؤساء اللجان والكتل النيابية لمناقشة مطالب المتظاهرين

2019/10/10 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع المحافظين وبحضور نيابي لمناقشة تحقيق مطالب المتظاهرين.وعقد الاجتماع بحضور 15 محافظا ورؤساء اللجان والكتل النيابية لبحث واقع العمل في المحافظات والاسراع في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.

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