نادية محمود - رسالة الى الكاتبات والناشطات مريم يونس وسارة وناسا حول موقف الحزب الشيوعي العمالي العراقي من التظاهرات

2019/10/10 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود العزيزات مريم وسارة:تحية طيبة واتمنى ان تكونا بخير قرأت مقالكما بالانكليزية اليوم حول التظاهرات في العراق..شكرا جزيلا لكتابة المقالة..واثارة الموضوع باللغة الانكليزية في وسط تعتيم اعلامي رهيب في الغرب على ما يجري في العراق.الا ان ما اثار انتباهي، وودت كثيرا ان اشارككما به، واوضحه، بالقدر الذي اطلعت وعن قرب شديد على الامور التي سارت سواء من ناحية الحزب او من ناحية التظاهرات، هو......

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