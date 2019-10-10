2019/10/10 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلن التلفزيون المصري، مساء الخميس، أن القوات الأمنية أحبطت هجومًا انتحاريًا استهدف حاجزًا أمنيًا بالعريش، مشيرًا إلى مصرع منفذ الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً بالعريش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً بالعريش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).