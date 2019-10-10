رسمياً.. الفيفا يعتمد فاتي لاعباً اسبانياً

2019/10/10 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بات أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، جاهزًا لتمثيل المنتخبات الإسبانية في مختلف الأعمار، بداية من اليوم الخميس.

وأعلن الاتحاد الإسباني بشكل رسمي، حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، واستلم كل الوثائق التي تؤهل أنسو فاتي للمشاركة مع الماتادور.وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بيان الاتحاد الإسباني الذي أكد خلاله أن أنسو فاتي يمكنه الآن تمثيل الماتادور.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المولود في غينيا بيساو قد يحقق ظهوره الأول مع إسبانيا رفقة منتخب تحت 21 عامًا في شهر تشرين الثاني المقبل.وقالت موندو ديبورتيفو "إذا استمر أنسو فاتي على نفس المستوى الحالي رفقة برشلونة، فليس من المستحيل أن يمثل منتخب إسبانيا الأول في يورو 2020".يذكر أن أنسو فاتي حصل على جواز السفر الإسباني الخاص به في الشهر الماضي.



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