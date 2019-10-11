مصدر مطلع لواع: قائمة الفاسدين الجديدة تضم اكثر من 400 مسؤول وقرارات بمنع سفر المتورطين

2019/10/11 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرب على الفساد والمفسدين، كشف مصدر مطلع اليوم الخميس، عن قرب إصدار قائمة جديدة لمسؤولين فاسدين بينهم مسؤولين كبار.

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