مجلس مكافحة الفساد يحيل ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء

2019/10/11 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم الخميس، ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء

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