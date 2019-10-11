جواد بولس - ليل هبة البارد والطويل

2019/10/11 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس لم أحمل لها بشارةً، لكنني وعدتها بزيّارتها قريبًا في سجنها ؛ ووعد المحامي للأسير الأمني أمانة يجب أن توفى مهما كانت الظروف.وصلت بوابة معتقل الجلمة في ساعات الظهيرة ؛ كانت شمس الجليل قريبة من رأس جبل الكرمل وكان الحَرّ على الأرض شديدًا.عرّفت عن نفسي فأدخلتني السجّانة إلى غرفة الاستقبال، وطلبَت، بأدب، أن أنتظر لأنها أخبرت المسؤولين بوجودي وهم يفحصون مع الجهات المسؤولة اذا كانت لدي موافق......

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