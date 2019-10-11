ميثم الجنابي - البحث عن الروح الانساني في الثقافة الاسلامية(1-2)

2019/10/11 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي ترتب على حل الإسلام لإشكالية الطبيعي والماوراطبيعي في مختلف جوانب ومستويات الوجود الاجتماعي للفرد والجماعة والدولة، والميتافيزيقيا الدينية والقيم الأخلاقية إلى أن تحولت الثنائيات المرجعية الإسلامية إلى عناصر جوهرية مبدعة للروح الثقافي.غير أنه ليس كل مرجعية أو نظام للمرجعيات قادر على إبداع روح ثقافي خالص.وذلك لان جوهر الروح الثقافي الخالص يقوم في قدرته على تجاوز العرقية ومتحجرات الأشباح الإنسانية......

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