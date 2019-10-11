بلجيكا تقسو على سان مارينو وتصبح اول المتأهلين ليورو ٢٠٢٠

2019/10/11 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق المنتخب البلجيكي فوزا كبيرا على سان مارينو ٩-٠ في المرحلة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة، وبات أول المتأهلين إلى منافسات كأس أمم أوروبا 2020 .

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن المنتخب الروسي الثاني، و11 نقطة عن منتخب قبرص الثالث، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع ب 7 نقاط ، والمنتخب الاسكتلندي خامساً ب 6 نقاط، ويتذيل منتخب سان مارينو الترتيب برصيد خال من النقاط.

وضمن المنتخب البلجيكي تأهله إلى نهائيات يورو 2020 إذ تفصله 11 نقطة عن صاحب المركز الثالث مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية التصفيات.

ويتأهل الأول والثاني إلى النهائيات الأوروبية التي ستقام بأكثر من مدينة في القارة العجوز.

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