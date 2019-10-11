بفوز دراماتيكي على ايرلندا الشمالية هولندا تتصدر المجموعة الثالثة

2019/10/11 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حققت هولندا فوزاً دراماتيكياً ومهما أمام ضيفتها أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، ما سمح لها باعتلاء الصدارة ، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020.

فعلى ملعب فيينورد ، بادر الضيوف بخطف هدف التقدم برأسية لجوش ماغينيس في الدقيقة 75 ، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الطاولة في سيناريو مثير ، حيث تعادل لهولندا ممفيس ديباي عند الدقيقة ٨١ ، ثم اضاف لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة الاولى للوقت بدل الضائع للمباراة ، قبل ان يعود ديباي ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة ٩٤ .

بهذا الفوز المثير ، قفزت هولندا إلى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن وصيفتها ألمانيا صاحبة الرصي د ذاته ، وتتساوى معهما نقاطاً أيرلندا الشمالية الثالثة ، غير أنها لعبت مباراة أكثر .

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