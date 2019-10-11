الحكيم يدعو الحكومة لاستثمار الفرصة في توفير الخدمات

2019/10/11 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الحكومة الى «استثمار الفرصة» في توفير

الخدمات.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته «الصباح»، أن الحكيم بحث مع ممثل الامم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت «تطورات المشهد السياسي في العراق وملف التظاهرات الاخيرة والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة».

وجدد الحكيم خلال اللقاء «إدانته لاستخدام العنف في التظاهرات بعد سقوط عشرات الشهداء من المتظاهرين والاجهزة الامنية»، داعياً الحكومة الى «استثمار الفرصة لتقديم الخدمات السريعة والمعالجات المطلوبة دون الركون للروتين والبيروقراطية».

كما حمل «مجلس النواب مسؤولية اقرار القوانين المهمة»، مطالباً الكتل السياسية بـ»الإسراع في قراءة المستجدات والسعي في انهاء ازمات المواطن من الفساد والبطالة».

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