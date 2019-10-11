2019/10/11 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بهاء_الدين_شعبان الحوار بين المتخصصين والدارسين، حول مسالك التنمية المادية والروحية للشعب، والدروب المؤدية إلى الازدهار والتقدّم، لا يتوقف، فهو أمر لصيق بحياة البشر، ويستهدف، بالأساس، تلبية حاجاتهم، وتوفير أسباب راحتهم.ونشير فى هذا السياق إلى مدرستين هامتين، لكل منهما أعمدتها الفكرية، ومُحدداتها الأيديولوجية، وتطبيقاتها العملية، ونتائجها المتحققة على أرض الواقع، سلباً وإيجاباً: أولهما مدرسة "الحرية الا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد بهاء الدين شعبان - منهجان فى التنمية الاقتصادية (1)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد بهاء الدين شعبان - منهجان فى التنمية الاقتصادية (1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).